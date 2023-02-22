ألمانيا تلفت الانتباه لمشكلة شحنات الملابس المستعملة إلى غرب أفريقيا

لفتت الحكومة الألمانية الانتباه إلى مشكلة الشحنات الكبيرة من الملابس المستعملة التي تتجه إلى غرب أفريقيا.

وفي غانا على سبيل المثال يصل عدد كبير من الملابس القديمة ونفايات المنسوجات، ما يترتب عليه مشكلات في الإنتاج المحلي إلى جانب مشكلات بيئية هائلة.

وقال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل خلال زيارته لغانا: "أعتقد أنه يتعين أيضا زيادة الوعي بين المستهلكين"، مضيفا أنه عند الاستهلاك يمكن الحرص والتفكير بصورة أكبر في نوعية المشتريات، موضحا أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع والمتوسط ​​في الدول الغربية أيضا يشترون العديد من الأشياء التي لا يحتاجون إليها.

وزار هايل ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أحد أكبر أسواق السلع المستعملة في العالم في العاصمة الغانية أكرا خلال جولتهما في غرب أفريقيا، والتي تستمر حتى بعد غد الجمعة. ويصل إلى هناك أسبوعيا حوالي 100 حاوية بها حوالي 15 مليون عنصر، بعضها من ألمانيا.

وقال هايل إن المستهلكين يمكن أن يتسوقوا بوعي أكبر، وأضاف: "لكن لا يمكن إلقاء المسؤولية على المستهلكين وحدهم، فهذه أيضا مسؤولية الدول والشركات".

وأوضح هايل أن الحكومة الألمانية تدعم المفوضية الأوروبية في قانون سلاسل التوريد الأوروبي قيد الإعداد حاليا. وتنص القواعد التوجيهية على إلزام الشركات إيلاء المزيد من الاهتمام لضمان أن منتجاتها النهائية لا تسبب مشكلات كبيرة كمواد معاد تدويرها أو نفايات.

في المقابل، اعترف هايل بأن قانون سلاسل التوريد الألماني لا يمكنه فعل الكثير. وينص القانون الألماني الذي دخل حيز التنفيذ في بداية هذا العام على أن الشركات يجب أن تمتثل لحقوق الإنسان خلال عملية الإنتاج.

ومن الأمثلة على نطاق القانون الألماني، زراعة الكاكاو في غانا وكوت ديفوار. وغالبا ما يتم استخدام الأطفال كعمال في مزارع الكاكاو هناك. وفي مثل هذه الحالات سيواجه مصنعو الشوكولاتة عقوبات مستقبلية بموجب القانون الألماني.

ويواصل هايل وشولتسه اليوم الأربعاء جولتهما بالتوجه إلى كوت ديفوار. ومن المقرر أيضا أن يزورا مزرعة كاكاو هناك.