لقد سبقت مصر القديمة العالم في مفهوم قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين البشر قبل آلاف السنين.

فالحضارة المصرية، قامت على أساس تطبيق فكرة الماعت (العدالة والحق والاستقرار)، وكانت الأساس الذي قام عليه البناء الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع وكانت القوانين المصرية التي صدرت خلال جميع عصورها القديمة، تتوخى تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية المطلقة، وأن الناس جميعًا متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات ودون تحيز للطبقات الاجتماعية وإعطاء كل فرد حقه أو ما هو واجب له.

وبحسب قطاع المتاح، التابع لوزارة السياحة والآثار، أن النصوص الأدبية تركت عبارات تثبت إقامة العدل وواجبات القاضي العادل الذي يجب عليه أن «يرفض الهدايا ولا يقبل الضغط وألا يكون بالغ القسوة».

وتعتبر شكاوى الفلاح الفصيح، خير مثالاً لحرص الملوك على تحقيق العدل والمساواة الاجتماعية بين أبناء الشعب، فكان لزامًا على الملك أن يقر "الماعت" على الأرض، وكان ذلك يتجسد بتقديم الملك لقربان "الماعت" للأرباب يوميًا كناية عن إقرار النظام والعدالة، وكبرهان ملموس على كونه نائبًا عنهم فى وظيفته الإلهية فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع طبقات الشعب.

كما وضع الملك حور محب تشريعات وقوانين لتحقيق العدل في المجتمع وإعطاء الحقوق لمستحقيها واقتلاع الفساد من جذوره لتحقيق العدل والذي يترتب عليه استقرار المجتمع.