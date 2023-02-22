فينيسيوس أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وليفربول الإنجليزي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 5 - 2 على نظيره ليفربول، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر «فيسبوك»، صورة فينيسيوس مع جائزة أفضل لاعب في المباراة، معلقا عليها: «جونيور أفضل لاعب في المباراة».

وكان فينيسيوس قد سجل هدفين في فوز فريقه ريال مدريد، على نظيره ليفربول في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.