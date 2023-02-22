منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا

طالبت منظمة العفو الدولية بتطبيق عواقب قانونية على المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.

وقال ماركوس بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، اليوم الأربعاء في بيان: "يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة.. هذا يشمل التحقيق مع كبار القادة العسكريين والقادة المدنيين".

وبحسب بيان المنظمة، ارتكبت القوات الروسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والجنساني، وهجمات على البنية التحتية المدنية والمساكن، وترحيل المدنيين، بالإضافة إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء على نطاق واسع عبر قصف المدن.

وقالت المنظمة إن الغزو نفسه عمل عدواني ينتهك القانون الدولي ويتسبب في كارثة لحقوق الإنسان.

وقال بيكو إن الشعب الأوكراني عاش فظائع لا يمكن تصورها خلال الأشهر الـ 12 الماضية من الحرب، وأضاف: "إنهم يستحقون العدالة والتعويضات عن المعاناة الجسدية والنفسية والاقتصادية التي لحقت بهم على أيدي (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين والقوات الروسية. وعلى المجتمع الدولي واجب محاسبة الجناة".