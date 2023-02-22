 قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة في نابلس واندلاع اشتباكات - بوابة الشروق
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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة في نابلس واندلاع اشتباكات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:50 ص

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة اليوم الأربعاء، البلدة القديمة في نابلس وسط تقارير عن اندلاع اشتباكات.

وقال سكان من نابلس، في إفادة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك إصابات بالرصاص جراء اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة.


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