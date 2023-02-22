بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري بالدوري

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى عصام ثروت حارس المصري البورسعيدي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين خلف الأهلي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك 3 لقاءات مؤجلة.

أما المصري، الذي واصل الغياب عن نغمة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، فارتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.