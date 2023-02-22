 بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري بالدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 22 فبراير 2023 9:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري بالدوري

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:27 م

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى عصام ثروت حارس المصري البورسعيدي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين خلف الأهلي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك 3 لقاءات مؤجلة.

أما المصري، الذي واصل الغياب عن نغمة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، فارتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك