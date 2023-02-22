مدرب لايبزيج عن مواجهة هالاند: «لديه عقلية مجنونة عندما يرى المرمى»

قال ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، اليوم الثلاثاء، إن مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو لن يشارك من بداية المباراة خلال مواجهة الفريق أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وشارك نكونكو للمرة الأولى في البوندسليجا هذا الأسبوع بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مونديال قطر، لكنه لم يستطع إكمال الحصة التدريبية للفريق، مساء الثلاثاء.

وقال روزه في تصريحات صحفية : "كريستو بدا وأنه يعاني من مشكلة عضلية بعد مواجهة فولفسبورج، لن ندفع به منذ البداية، علينا أن نرى حالته".

وتمثل الإصابة ضربة قوية لنكونكو الذي سجل 17 هدفا خلال 24 مباراة هذا الموسم، كما صنع خمس تمريرات حاسمة، حيث كان يتم اعتباره الند الحقيقي للنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.

وبإمكان نكونكو المشاركة كبديل إذا اقتضت الضرورة، رغم أن سيتي ليس في أفضل حالاته مؤخرا كما أنه سيتفقد لجهود صانع لعبه البلجيكي كيفين دي بروين.

وقال روزه: "سنواجه أحد أفضل الفرق اليوم، ونريد أن نلعب بشجاعة ونستغل الفرصة التي بحوزتنا".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة لكن أي شيء قد يحدث، إذا لعبنا كفريق والجماهير من خلفنا سيكون بإمكاننا تحقيق أشياء رائعة، نحن أقوياء سويا".

وبشأن هالاند الذي أشرف على تدريبه في صفوف بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، قال روزه: "لديه عقلية مجنونة، عندما يرى المرمى، فإنه يتصرف كما لو عليه التسجيل بصرف النظر عن أي شيء".

وختم روزه حديثه بالقول "إنه يواصل التطور ويعمل بمنتهى القوة من أجل الفريق، إنه لاعب من طراز عالمي ، في أحد أفضل الفرق في العالم".