جنايات القاهرة تقضي بعدم اختصاصها بمحاكمة مدير تحرش بموظفة لديه عبر واتس آب

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر قضية تحرش رئيس عمل بموظفته عبر واتس آب، وإحالة الدعوى المدنية المرتبطة بها لمحكمة جنح مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

يشار إلى أن قيد ووصف واقعة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعود الاختصاص في نظرها إلى المحكمة الاقتصادية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد.م» بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالتحرش بالمجنى عليها «ن» بإتيان أمور وتلميحات تخدش حيائها بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب تتضمن عبارات جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية حال كونه له سلطة وظيفية عليها وتعمدها مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.