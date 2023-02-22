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اشترى الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حصة أقلية في شركة هاينكن هولدنج الهولندية، ثاني أكبر منتج للجعة (البيرة) في العالم مقابل حوالي 902 مليون دولار.

وبحسب وثائق هيئة سوق المال الهولندية اشترى جيتس مؤسس إمبراطورية البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت حصة قدرها 65ر6 مليون سهم، بما يعادل 8ر3% من أسهم هاينكن هولدنج بشكل مباشر إلى جانب شراء 18ر4 مليون سهم من أسهم الشركة عبر مؤسسة بيل أند ميلندا جيتس الخيرية.

بلغت قيمة الصفقة 2ر848 مليون يورو (902 مليون دولار) بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لسعر السهم في ختام تعاملات يوم 17 فبراير الماضي.

جاء شراء جيتس لهذه الحصة في نفس اليوم الذي أطلقت فيه شركة فومنيتو إيكونوميكو ميكسيكانو المكسيكية عملية لبيع أسهم وحقوق ملكية في هاينكن هولدنج بقيمة 7ر3 مليار يورو.

وأعلنت الشركة التي تقوم بتعبئة منتجات شركة المشروبات الأمريكية العملاقة كوكاكولا وتدير سلاسل متاجر كبرى في المكسيك في الأسبوع الماضي، اعتزامها التخلص من أسهم هاينكن بعد عملية مراجعة استراتيجية لاستثماراتها.