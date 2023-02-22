أشاد الملحن الكبير حلمي بكر، بنجاح نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، في التعامل مع إدارة ملف الموسيقى عقب توليه منصبه الجديد، معربا عن تأييده لقراراته ودعمه والوقوف إلى جواره.

وقال خلال حواره لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة « إم بي سي مصر» مساء الثلاثاء، إن منصب نقيب المهن الموسيقية لم يكن يحظى بالقيمة والمكانة التي يجب أن يكون عليها، معقبا: «زمان النقيب كان ورا» حسب تعبيره.

وأشار الملحن حلمي بكر إلى مطالبته نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل؛ «بتنظيف النقابة» حسب تعبيره، وذلك بناء على طلبه المشورة منه عقب انتخابه من قبل الجمعية العمومية للموسيقيين، هذا فضلا عن مناشدته بعودة مطربي المهرجانات مرة أخرى للغناء، وذلك على نقيض الشائعات التي تتهمه برفضه أغاني المهرجات.

وتابع: «نصف من يمتهنون الغناء غير مثقفين، ولا يجيدون القراءة والكتابة»، مؤكدا أن الألفاظ الخادشة التي احتوتها بعض الأغاني؛ كانت سببا في شهرة الكثير من مطربي المهرجانات، واصفا هذه الأغاني بقوله: «بوابة نحو طريق جنهم، جعلت البعض يتهافت على ركوب الموجة».

وبسؤاله عن مدى إمكانية قبول أحد الأصوات التي لا تجيد القراءة والكتابة؛ أجاب بالموافقة، لكن شريطة أن يكون حالة فنية نادرة، مستشهدا على ذلك بالمطرب بهاء سلطان، قائلا: «بهاء سلطان أجمل أصوات الغناء ولكنه أمّي»، متابعا: «الدخول إلى مجال الفن علم ناس كثير بما فيهم قلة الأدب» حسب تعبيره.