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رئيس البريد الملكي البريطاني يقر بتتبع عمال البريد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 10:30 م

قال رئيس البريد الملكي البريطاني، أمام البرلمان، إن شركته استخدمت تقنية لتتبع سرعة عمال البريد، بما في ذلك الوقت الذي أمضوه متوقفين عن العمل.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة البريد سايمون طومسون، أمام لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن التتبع كان يهدف لتجنب حالات زيادة أعباء العمل، وليس مراقبة الأداء أو الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتم استدعاء طومسون ومسؤولين تنفيذين كبار آخرين مجددا، وطلبت اللجنة منهم التحدث تحت القسم، بعد عدم اقتناع اللجنة بدقة إجاباتهم في يناير.

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