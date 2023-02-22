قرينة الرئيس الأمريكي تتوجه إلى ناميبيا وكينيا لدعم قضايا التمكين وتغير المناخ

تصل قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، ناميبيا اليوم الأربعاء، في إطار جولة افريقية لتكن محطتها التالية كينيا، وسط أجندة تركز على تمكين المرأة والشباب وقضايا الأطفال وانعدام الأمن الغذائي الذي عصف بأجزاء واسعة من القارة.

وذكرت مصادر صحفية محلية في عاصمة ناميبيا ويندهوك أن هذه الزيارة السادسة لجيل بايدن إلى القارة الإفريقية، لكنها الاولى من نوعها كسيدة أمريكا الاولى.

وأشارت المصادر إلى أن جيل بايدن ستناقش أثناء وجودها في ناميبيا وكينيا دور الشباب في الاستمرار في تشكيل الديمقراطية وتعزيز التعاون الصحي، وإشراك الشباب وتمكين المرأة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وآثار الجفاف على الأسر والمجتمعات الأكثر تضررًا، وستلتقي أيضًا بالسيدات الأوائل في كل بلد.

وأوضحت أن الرئيس جو بايدن، خلال قمة القادة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر 2022 أكد أنه سيتجه إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العام الجاري وستكون هناك زيارات أخرى إلى إفريقيا من المسؤولين، بما في ذلك زوجته.