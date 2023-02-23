مدير العلاقات العامة لموسوعة جينيس: كوبري تحيا مصر حقق الرقم القياسي لأعرض جسر معلق

قال حسن الإبراهيم، مدير العلاقات العامة لموسوعة جينيس، إن موسوعة جينيس تتبع معايير صارمة حول العالم، موضحًا أن هناك شروطًا عامة وأخرى خاصة لدخول الموسوعة.

وأضاف «الإبراهيم»، في لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن «أهم تلك الشروط أن يكون الرقم قابلًا للكسر»، لافتًا إلى أن «أكبر كف بشري بالعالم، من أغرب الأرقام القياسية».

وأردف: «الرقم القياسي في خسارة الثروة كان من نصيب إيلون ماسك»، مضيفًا: «نتلقى ألف طلب أسبوعيًا بجينيس، وهناك 40 ألف طلب للالتحاق بالموسوعة، ونسبة القبول تصل إلى 2700 طلب سنويا».

وذكر أن «كوبري تحيا مصر بالقاهرة، حقق الرقم القياسي لأعرض جسر معلق في العالم»، قائلًا إن «الكوبري تم تنفيذه بأيدي 40 ألف عامل ومهندس، باستخدام 290 ألف طن حديد».

ولفت إلى أن برج خليفة بالإمارات حقق 11 رقمًا قياسيًا حتى الآن، ولا يزال برج خليفة هو المبنى الأطول على سطح الكوكب.