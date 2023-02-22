رئيسة الوزراء الإيطالية تتعهد في كييف بدعم زيلينسكي

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في كييف اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهدت بتقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي والمدني لكفاح بلاده ضد القوات الروسية.

ووعدت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك على وجه التحديد بتقديم أنظمة دفاع جوي، وقالت إنه لا ينبغي لأحد أن ينظر في الاتجاه الآخر في حرب أوكرانيا، التي بدأت منذ عام تقريبا.

وقالت ميلوني إن هزيمة أوكرانيا ستكون "مقدمة" لغزو دول أوروبية أخرى.

وسافرت ميلوني اليوم الثلاثاء إلى كييف قادمة من بولندا. حيث توجهت في البداية إلى ضاحية بوتشا، حيث قتلت القوات الروسية أكثر من 400 مدني في بداية الحرب، وفقا للسلطات المحلية.

وزارت ميلوني مع رئيس البلدية أناتولي فيدوروك الكنيسة الأرثوذكسية هناك. ووضعت الزهور برفقة المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين تخليدا لذكرى ضحايا الاحتلال الروسي القصير لكنه وحشي للبلدة في فبراير ومارس 2022. ثم زارت ميلوني ضاحية إربين المجاورة وألقت نظرة على الأضرارا الجسيمة التي سببها القصف الروسي.

يشار إلى أن رحلة ميلوني الأولى إلى كييف كانت متوقعة منذ بعض الوقت.والتقت ميلوني أمس الاثنين في وارسو بنظيرها البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، والرئيس أندريه دودا. كما تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عودته من كييف، بحسب ما أعلنه مكتبها.

كانت ميلوني قد قامت بالفعل بحملة لصالح أوكرانيا خلال حملتها الانتخابية عام 2022. وعلى النقيض، أدلى شريكاها في التحالف - ماتيو سالفيني بحزب الرابطة اليميني وسيلفيو برلسكوني بحزب إلى الأمام إيطاليا، بتصريحات مؤيدة لروسيا أكثر من مرة.