مسؤولون: نتنياهو قد يزور كييف في المستقبل القريب

ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوكرانيا قد تتم في المستقبل القريب، وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن الأمر قيد المناقشة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن محادثات مع مسؤولين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يتوجه إلى أوكرانيا في المستقبل القريب ويلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد المسؤولون للصحيفة، أن الأمر قيد المناقشة، رغم أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر.

وأضاف مسؤول أوكراني لصحيفة إسرائيل هيوم، أنه تم بالفعل توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء، لكن لم يتم تحديد موعد للزيارة بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو تبنى عموما نهجا حذرا منذ اندلاع الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو، عند توليه منصبه مرة أخرى، شدد عدة مرات على أن إسرائيل ستفكر في تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة، ووافق حتى على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف الأسبوع الماضي.

ولأن زيارة كوهين لم تحدث رد فعل قويا من روسيا، يعتقد المسؤولون أنه في ظل هذه الظروف، يمكن لنتنياهو زيارة كييف دون إثارة ضجة في موسكو، بحسب الصحيفة.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين الماضي، ليحذو حذو كثير من القادة الغربيين الذين توجهوا إليها للقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي والتعبير عن دعمهم لأوكرانيا.

ويقدر المسؤولون أنه بالنظر إلى مكانة بايدن الدولية، يجب على نتنياهو أيضا أن يحذو حذوه، وهو ما دفع إلى التفكير في زيارة كييف.