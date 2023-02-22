تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.



وبينت التحقيقات أن المتهمين خطفوا المجني عليه "ياسين. م"، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل السيدة المتهمة، بسبب خلافات مالية بينهم.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجبروا الضحية بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء بتوقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، فضلًا عن انتحالهم صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، والتعدي على حرمة حياته الخاصة، واحتجزوا المجني عليه بدون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أسرة المجني عليه، يفيد بقيام 11 شخصًا بخطفه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم بعد أن ادعوا أنهم ضباط شرطة.