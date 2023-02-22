ريال مدريد يدك ليفربول بخماسية تاريخية في آنفيلد بدوري الأبطال

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حقق ريال مدريد انتصارا مدويا على ليفربول في آنفيلد بخماسية مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ليفربول النتيجة عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 4 ثم أضاف محمد صلاح نجم الريدز في الدقيقة 14.

وعاد ريال مدريد ووقع على ثنائية عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقتين 21 و36.

وفي الشوط الثاني وخلال أول 20 دقيقة تمكن ريال مدريد من إضافة الثالث والرابع والخامس عن طريق روديجير وكريم بنزيما ثنائية، في الدقائق 47 و55 و67.

ويعد ليفربول أول فريق إنجليزي يتلقى خماسية من فريق إسباني على أرضه في دوري أبطال أوروبا.