تراجع سعر الغاز الطبيعي في أمريكا لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية منذ 2020

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية لأول مرة منذ 2020، في ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب التجار بعد تلاشي الأمل في زيادة الطلب نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع إلى 1.987 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مارس المقبل، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2020، ويمثل هذا التراجع في سعر الغاز تحولا كبيرا في سوق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 14 عاما، قبل أن تتراجع خلال الشهور الماضية مع تلاشي المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات.

في الوقت نفسه فإن الطقس الأفضل من المعتاد خلال الشتاء الحالي سواء في نصف الكرة الأرضية الشمالي خفف الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية رغم الانخفاض الكبير في الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ومنذ نوفمبر الماضي تراجعت أسعار الغاز بنسبة 70% تقريبا، كما أن تأخير إعادة تشغيل محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأمريكية منذ الانفجار الذي تعرضت له في يونيو الماضي، ساهم في الضغط على الأسعار نتيجة تراجع الطلب على صادرت الغاز الأمريكي المسال.