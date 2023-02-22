رئيس الوزراء: حققنا فائضا أوليا 34 مليار جنيه منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المؤسسات الدولية تهتم بسير الدولة المصرية في مسار سليم من عدمه، بالرغم من التحديات التي تواجهها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن تحقيق الموازنة لفائض أولي، أحد المعايير التي تحدد سير الدولة في مسار سليم.

وأكمل: «لو استبعدنا خدمة الديون والفوائد، وحسبنا الإيرادات مقابل المصروفات، لو الإيرادات أكبر فهذا يعني أننا نسير في اتجاه سليم، وهي مستهدفات تحرص الدولة على تحقيقها، على مدار 4 سنوات ماضية، إلى جانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استثنائية».

وذكر أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 34 مليار جنيه، من شهر يوليو لعام 2022 وحتى يناير لعام 2023، قائلًا إنها حققت 15.2 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وأكد أن الحكومة تتجه نحو تحقيق فائض أولي أكبر، وتتحرك نحو زيادة الإيرادات لتغطية المصروفات، إلى جانب اهتمامها بزيادة حزم الحماية الاجتماعية.