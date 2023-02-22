مصر ترسل مواد غذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا

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أرسلت مصر، طائرتي نقل عسكريتين، محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية، إلى دولة تركيا.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.