مصر ترسل مواد غذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا

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أرسلت مصر، طائرتي نقل عسكريتين، محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية، إلى دولة تركيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.