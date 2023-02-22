 مصر ترسل مواد غذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا - بوابة الشروق
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مصر ترسل مواد غذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 5:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 5:14 م

أرسلت مصر، طائرتي نقل عسكريتين، محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية، إلى دولة تركيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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