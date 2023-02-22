صحيفتان إماراتيتان: تبني المساعي الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار نهج الإمارات الراسخ

أكدت صحيفتا الوطن والاتحاد الإماراتيتان اليوم الأربعاء، أن للإمارات نهجها الراسخ ورؤيتها الحضارية المتقدمة القائمة على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التي تضمن تحقيق الأفضل لكل الشعوب، بالإضافة إلى حرصها على تبني جميع المساعي الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار والتوجه لمستقبل أفضل للجميع .

فمن جهتها قالت صحيفة الوطن الإماراتية، تحت عنوان "دعم راسخ لعالم مستقر ومستقبل أفضل”إن استمرار تنظيم “معرض آيدكس” على مدى ثلاثة عقود، يؤكد إمكانيات الإمارات ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية، مشيره إلى أنه الحدث الأبرز والأكبر من نوعه عالمياً ووجهة تبين حتمية التعاون بين جميع المشاركين.

وأوضحت أهمية التواصل والتعاون بين ممثلي مؤسسات الدفاع والشركات والحكومات لإيجاد أفضل سبل التعاون وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة”، وهو يجسد رؤية الإمارات لمسارات الأحداث التي يشهدها العالم والإجراءات الواجبة للتعامل معها حيث أن الاستعداد للمستقبل يتطلب تعاونا وانفتاحا وعملا يتشارك الجميع في وضع أسسه الواجبة ليكون على قدر التطلعات في التقدم والازدهار.

ومن جهتها أكدت صحيفة الاتحاد تحت عنوان "الإماراتية.. فخر الوطن”، أن انطلاق القمة العالمية للمرأة 2023، في أبوظبي، هي تعد نقطة انطلاق جديدة لتوحيد جهود نساء العالم للمساهمة في السلام والاستقرار المجتمعي، وتحقيق التنمية الشاملة، في وقت تتزايد فيه الحاجة لاقتراح الحلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المرأة في مختلف بلدان العالم، وهي تحديات لا حصر لها.

وأضافت أن هذه القمة المنعقدة حاليا برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأتي لتحمل رسالة للعالم مفادها أن دور المرأة أكبر بكثير، وأنها تنافس بكل جد وتقوم بالوظائف الصعبة خير قيام، وهي رسالة تؤكد نهج الإمارات وإيمانها بأن الفكر الخلاق للنساء يمكن أن يسهم بنصيب وافر في تقديم أفكار تحمي المجتمعات من الفقر، وترتقي بها إلى مراحل من الرفاهية والسعادة، وتحقيق الأحلام المشروعة لكل إنسان في حياة كريمة.