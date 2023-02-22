قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن دور الهيئة لا يقتصر على البعد الاقتصادي، لكنها تلعب دورا مجتمعيا كبيرا.



جاء ذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان "الرياضة أسلوب حياة" خلال فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.



وأضاف أن قناة السويس تمر بثلاث محافظات وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ما يعضّد من دورها المجتمعي.



وأشار إلى أن الهيئة تضم أكثر من 15 ألف موظف ومهندس ومرشد، وبالتالي فهي شريحة مهمة من المجتمع، ما يفرض عليها الاهتمام بالمنظومة المجتمعية.



ولفت إلى أن الهيئة لديها مستشفيات ومدارس في المحافظات الثلاث، بالإضافة إلى مكتبة الهيئة التي تتصل بمكتبة الإسكندرية، مشيرا وأشار إلى دور الهيئة في مد المياه العذبة لمحطات المياه في المحافظات الثلاث.