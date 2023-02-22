مجلس الشيوخ الياباني يطالب أحد النواب بالاعتذار بسبب تغيبه عن حضور الجلسات

وافق مجلس الشيوخ الياباني، بأغلبية الأصوات، اليوم الأربعاء، على توجيه الأمر للنائب يوشيكازو هيجاشيتاني، المعروف باسم "جاسي"، من حزب "إن إتش كيه" الشعبوي الياباني، بالاعتذار في جلسة برلمانية مفتوحة، عقابا له عن تغيبه عن حضور الجلسات منذ فترة طويلة.

وتم اتخاذ القرار بشأن العقوبة، في جلسة عامة لمجلس الشيوخ الياباني، بأغلبية الأصوات بدعم من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ولم يحضر النائب يوشيكازو هيجاشيتاني، حتى اجتماعا واحدا من اجتماعات المجلس منذ فوزه بمقعد برلماني لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يوليو 2022، ويتواجد النائب حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينتمي جاسي، البالغ من العمر 51 عاما، إلى حزب "إن إتش كيه"، وهو حزب صغير يتكون برنامجه من قضية واحدة هي انتقاد هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ونظرا لأنه من المرجح أن يتجاهل النائب الأمر، فإن الأحزاب الأخرى تتطلع إلى إنزال أقسى عقوبة عليه وهي الطرد من المجلس في مطلع مارس المقبل.