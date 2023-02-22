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حقيقة العد التنازلي على التلفزيون الروسي

وكالات:
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 8:26 م

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة يبدو أنها ملتقطة عن شاشة تلفزيون روسي تُظهر عدّاً تنازلياً إلى جانب صورة الرئيس فلاديمير بوتين، في ما اعتُبر "عدّا تنازليًا مجهولاً" يوحي بوقوع أمر خطير. لكن ما يظهر في الصورة حقيقة ليس أمراً مجهولاً بل مجرّد إعلان كالمعتاد عن خطاب للرئيس الروسي ألقاه بالفعل الثلاثاء.

يتضمن المنشور صورة لفلاديمير بوتين وتحتها عداد يوحي بأن أمراً ما سيجري بعد 22 ساعة و21 دقيقة و56 ثانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في التعليق المرافق على الصورة "بداية عدّ تنازليّ مجهول في القنوات الروسيّة".

ويأتي ظهور هذه المنشورات، التي حصدت آلاف المشاركات على مواقع التواصل، فيما تتّجه الأنظار، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، إلى أي خبر سياسي أو عسكري أو مناخي أو زلزالي في العالم في ظل قلق وارتياب وترقب كبير يعيشه سكان عدد من دول المنطقة.

لكن ما يظهر في الصورة الملتقطة من تلفزيون روسي لا يُنذر بأمر خطير، مثلما توحي المنشورات المضللة.

فهذه الصورة تظهر في الحقيقة عداً عكسياً لحلول موعد خطاب للرئيس الروسي ألقاه بالفعل أمس الثلاثاء.

وعادة ما تضع شبكة التلفزيون العامّة "روسيا 24" عدّا تنازلياً قبل الخطابات المهمّة وقبل المؤتمرات الصحفية السنوية.

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