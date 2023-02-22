بريطانيا تصبح سادس أكبر سوق أسهم في العالم

تفوقت بريطانيا على الهند لتصبح سادس أكبر سوق للأسهم في العالم لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر، بفضل زيادة إقبال المستثمرين على التداول في بورصة لندن للأوراق المالية نتيجة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة سوق مومباي المالية في الهند بسبب فضيحة مجموعة أداني جروب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المسجلة على المؤشر الرئيسي لبورصة لندن بلغت حوالي 11ر3 تريليون دولار أمس، بزيادة قدرها حوالي 1ر5 مليار دولار عن القيمة السوقية للأسهم الهندية المماثلة، وهو ما لم يحدث منذ 29 مايو 2022.

وقال ليث خلاف رئيس إدارة التحليل الاستثماري في شركة أيه.جيه بيل، إن سوق الأسهم البريطانية لديها "جاذبية كبيرة" حيث أصبحت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ساحة جيدة لنشاط مديري الاستثمار لتعزيز قيمتها، وزيادة العوائد للكثيرين من المستثمرين. كما أن وجود الشركات التي تصرف توزيعات نقدية كبيرة في السوق البريطانية تجعل هذه السوق مكانا جيدا للقادمين الجدد للاستثمار في السوق.