قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الدولة أقرت مجموعة من التسهيلات؛ لاستيراد الدواجن البرازيلي الموجودة في السوق الآن، موضحًا أن أسعار الدواجن المحلية مُغالى فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدواجن البرازيلي المستوردة تحقق التوازن في الأسواق، وتؤدي لانخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.

وذكر أن الدواجن البرازيلي بوزن 1200 جرام تباع بـ78 جنيهًا، مضيفًا: «سعرها جيد بالنسبة للمتداول محليًا، أول شحنة دخلت مصر منذ 15 يومًا، وتم تداولها فورًا في السوق بعد التسهيلات التي أقرتها الدولة».

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى سحب عينات من الدواجن المستوردة وفحصها، نافيًا المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تحتوي على هرمونات.

وأوضح أن تلك الشائعات تستهدف عدم انخفاض الأسعار محليًا، معقبًا: «البعض يفتعل أزمات ويروج الشائعات، لكن هذا الكلام عار عن الصحة، الفراخ المستوردة سليمة 100% وتجرى لها الفحوصات، في ناس مبتاكلش إلا الفراخ المجمدة، بالعكس دي أأمن من الفراخ التانية».