روسيا تستبعد اختبار صاروخ فرط صوتي خلال تدريبات قبالة سواحل جنوب أفريقيا

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قالت البحرية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تختبر صواريخ فرط صوتية خلال تدريبات بحرية مشتركة مع الصين وجنوب أفريقيا، نافية بذلك تقارير سابقة في وسائل إعلام روسية.

وقبل بدء التدريبات التي تستغرق 10 أيام يوم الجمعة الماضي، قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا في المحيط الهندي، ذكرت كالة تاس الروسية للأنباء، أنه من المقرر اختبار الصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي.

وتثير التدريبات ضجة نظرا لأنها تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير العام الماضي.

وتشارك روسيا في المناورات بالفرقاطة "أدميرال جورشكوف" وناقلة بحرية، حيث تم تحديث الفرقاطة في بداية العام وتزويدها بصواريخ فرط صوتية من طراز "تسيركون".

وكانت جنوب أفريقيا دافعت عن مناوراتها البحرية مع روسيا والصين، وذلك في ظل انتقادات بسبب موقفها غير الواضح بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الدفاع قالت إنها أجرت مناورات عسكرية مماثلة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدون أن تؤدي إلى "ضجة".

وأضافت الوزارة في بيان "جنوب أفريقيا، مثل أي دولة مستقلة وذات سيادة، لديها الحق في إقامة علاقات خارجية متوافقة مع علاقتها الدبلوماسية ومصالحها الوطنية".

وأوضحت أن المناورات تهدف لتعزيز العلاقات القوية بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين.