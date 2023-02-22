 ضبط خادمة وصديقتها بتهمة سرقة شقة رجل مسن في مصر الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط خادمة وصديقتها بتهمة سرقة شقة رجل مسن في مصر الجديدة

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 1:55 م


ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على خادمة وصديقتها بتهمة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل مسكن مسن في مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من مسن مفاده سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقته التي يقطن بها بدائرة القسم، وتم ضبط المتهمة – مقيمة بمحافظة المنيا تعمل طرفه، وبحوزتها مبلغ مالى والهاتف المستولى عليه.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع سيدة - مقيمة بمحافظة المنيا "تم ضبطها"، وبحوزتها مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة".

وبضبط المتهمة الثانية ومواجهتها أقرت بقيام المتهمة الأولى بتسهيل عملية دخولها للشقة محل الواقعة بدعوى معاونتها فى تنظيف الشقة، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على المضبوطات ولاذا بالفرار، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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