الصين والهند تعتزمان اللقاء قريبا لحل الخلافات الحدودية بينهما

من المقرر أن يلتقى القادة العسكريون للهند والصين قريبا، في محاولة أخرى لحل الخلاف الحدودي المستمر، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيان جاء فيه أن الدولتين راجعتا الوضع على طول حدود الهيمالايا، حيث تم نشر جنود للدولتين منذ عام 2020.

وكان القادة العسكريون للدولتين قد أجريا 17 جولة من المباحثات خلال العامين الماضيين، حيث أحرزوا تقدما تدريجيا فيما يتعلق بالخلافات القائمة.

ويأتي قرار لقاء القادة العسكريين قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تضم الصين والهند.