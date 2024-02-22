ختام دورة إعداد مدير النشاط الرياضي في الغربية

شهد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، ختام فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، وذلك بحضور الدكتور يحيي فكري أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

وأوضح "الديب"، أن الرياضة مجهود جسدي عادي أو مهارة تُمَارَس بموجب قواعد مُتفق عليها لعدة أهداف منها "الترفيه أو المنافَسة أو المُتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسد، واختلاف الأهداف من حيث اجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات، بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفِرَق من تأثيرٍ على رياضاتهم".

وأضاف أن التربية البدنية هي الجانب المتكامل من التربية، حيث تعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديًّا وعقليًّا واجتماعيًّا ووجدانيًّا عن طريق الأنشطة البدنية المُختارة التي تتناسب مع مرحلة النمو، والتي تُمارس بإشراف قيادةٍ صالحةٍ لتحقيقِ أسمى القيم الإنسانية.

وأكد أنه وفقًا لتلك الأهداف فإن تعبير التربية الرياضية أوسع بكثير وأعمق دلالةً بالنسبة لحياةِ الإنسان من كونه مجرد صحة البدن أو الثقافة البدنية أو التمرينات والتدريبات البدنية أو الألعاب الرياضية، فهو مجال من مجالات التربية الشاملة التي تشكل التربية الرياضية ميدانا حيا منه.

وأشار إلى أن برامجه ليست مجرد تدريبات تُؤَدَّى ولكنها بإشراف قيادةٍ مؤهلة تساعد على جعل حياة الإنسان ملائمةً لمتطلبات العصر.

الجدير بالذكر أن دورة إعداد مدير النشاط الرياضي تهدف إلى مساعدة المشاركين على دراسة التسويق والرعاية الرياضية، كما تتطلب معرفة تنظيم الفعاليات الرياضية، وإدارة المنشآت الرياضية، وأيضاً ضرورة معرفة قانون الرياضة.

ويذكر أن البرنامج نفذ خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 ظهراً، وقد تخلل البرنامج التدريبي امتحان لاجتياز الدورة خلال فترة التدريب، ومع نهاية البرنامج التدريبي توزع شهادات اجتياز الدورة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب ووكيل المديرية، ومدير الإدارة العامة للرياضة.