حذر الطبيب الفرنسي باسكال أندريه، من الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «الطواقم الطبية تعمل في ظروف غير جيدة؛ لأن الأمن مفقود».

وقال أندريه، في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، فور وصوله الى باريس بعد عمله لمدة أسبوعين في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب القطاع، إن «ما تبقى من مرافق صحية تعاني نقصا حادا في كل شيء وتشهد اكتظاظا كبيرا».

وأشار إلى أن «عدد النازحين بالمحافظة الواقعة جنوب القطاع كبير جدًا»، قائلًا إن «هناك نحو 25 ألف نازح يحيطون بالمستشفى الأوروبي في خانيونس».

وأضاف: «كل الأروقة وأقسام المستشفى مكتظة، في قسم الجراحة من المفترض أن يكون هناك 40 مريضًا، لكن ثمة 110 أشخاص».

ولفت إلى أن «هناك 70 شخصًا يرفضون الخروج من قسم الجراحة منذ أسابيع، لأنهم خائفون ومرعبون ويرفضون الذهاب إلى الخيام في الخارج؛ نظرًا لهول ما عاشوه».

وأكمل: «لا أماكن ليرقد عليها المرضى بعد العمليات، تُجرى في المستشفى ما بين 40 و50 عملية جراحية طارئة يوميًا، وهناك نقص رهيب في مواد التعقيم والتنظيم».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 97 شهيدًا، و132 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و465 إصابة.