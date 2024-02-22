استشهاد فتى فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما إثر إصابته برصاصة في القلب في مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في رام الله.

وجاء إطلاق النار بعد اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومواطنين فلسطينيين في قرية شرق بلدة قلقيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أربعة أشخاص اعتقلوا.

وزعم جيش الاحتلال، أن فلسطينيا ألقى زجاجة مولوتوف على حافلة مدنية إسرائيلية في البلدة الواقعة شمال غرب الأراضي الفلسطينية، حيث وقعت أيضا أعمال شغب عنيفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "المشتبه بهم رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، وبعد ذلك أطلقوا الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة شخص".

وتدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 384 فلسطينيا استشهدوا حتى الآن في الضفة الغربية منذ بدء الحرب.

يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، من بين مناطق أخرى، في حرب الأيام الستة عام 1967. واليوم، يعيش هناك حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 3 ملايين فلسطيني.

ويطالب الفلسطينيون بتلك الأراضي لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.