ضبط متهمين بحيازة 13 كيلو ذهب مقلد للنصب على المواطنين في الإسكندرية

ألقى ضباط البحث الجنائي في الإسكندرية، القبض على شخصين، لهما معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين من خلال بيع المشغولات الذهبية "المقلدة" لهم، وبحوزتهما 13 كيلو جرام ذهب "مقلد".

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالنصب على والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" لهم، وذلك بعد إيهامهم بأنه حقيقي.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 13 كيلو جرام ذهب "مقلد"، فتم تحريزهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن المادة رقم 336 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".

وأشارت المادة إلى أن "كل من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل، وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه 21 سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

وأضافت المادة أنه "وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 أعوام".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في 5 السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وأضافت المادة أن "كل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".