محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقات الروبوت والبرمجة الدولية

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الطلاب المشاركين في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية "فيرست ليجو ليج" من مؤسستي أحمد جبره بقنا، ودار الرحمة بنجع حمادي، والحاصلين على المراكز الأولى في الفئة الخامسة بمسابقات السوفت وير، والبرمجة التابعة للاتحاد الأفرو أسيوي للابتكار والتكنولوجيا، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية، والتي منها سيتم تصعيد الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تم إقامتها بمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى الشيخ، مدير مؤسسة أحمد جبره للأيتام، ورجب علي، سكرتير جمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي والدكتورة سلمى القاضي، والمهندسة رندا محمد البركاوي، مديرة مركز تكنو ستيم.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيداً بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.

كما أشادت مديرة مركز تكنو ستيم، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة ورعاية الأيتام منهم، مضيفة: "وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، ووفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، مما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها".

فيما حرص محافظ قنا، على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الأطفال وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة.

وأكد أن التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.