نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد

ئقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن المجلس منفتح على المبادرات الإقليمية المطروحة لتسوية الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى رفض المجلس لأية مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا، سفراء المجموعة الإفريقية، اليوم الخميس، بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني.



وأضاف عقار: "الحرب الدائرة في السودان الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا (قوات الدعم السريع) بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات"، وفق وكالة سبوتنيك.

وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للسفراء ورؤساء البعثات شرحًا لخارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة.

وأوضح أن تعاطي السودان مع أية مبادرة يستند على احترام سيادة السودان، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.

لكنه أكد في الوقت نفسه، انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة، فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان.