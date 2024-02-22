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باريس: روسيا هددت بإسقاط طائرة استطلاع فرنسية

د ب أ
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 4:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 4:35 م

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن القوات الروسية هددت بإسقاط طائرة استطلاع فرنسية تقوم بدوريات فوق البحر الأسود بالقرب من أوكرانيا.

وقال لوكورنو لإذاعة أر تي ال، اليوم الخميس: "منذ شهر، هدد نظام روسي لمراقبة الحركة الجوية بإسقاط طائرة فرنسية، على الرغم من أننا كنا نقوم بدورية في المجال الجوي الدولي".

وأضاف بدون ذكر تفاصيل: "هناك مشغلون روس لديهم، يهددون الطيارين الفرنسيين بإسقاط طائراتهم".

ويشار إلى أنه من أجل حماية الأسطول الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، نشرت فرنسا جنودا وطائرات في رومانيا ضمن تحالف دولي.

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