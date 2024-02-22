مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات من الإمارات والسعودية موجهة إلى غزة

هبطت بمطار العريش الدولي بشمال سيناء في الساعات الأخيرة طائرتين تنقلان مساعدات إنسانية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء ان حمولة الطائره القادمة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي علي مستلزمات طبيه تقدر بحوالي 9,71 طن، كما كانت حمولة الطائره السعودية تحتوي على عدد 1 عربه تيوتا هاي لوكس موديل 2024 وعدد 1 كلارك لصالح الهلال الأحمر المصري.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ يوم 12 أكتوبر الماضي، 606 طائرات منها 496 طائرة نقلت حوالي 16 ألف طن من المساعدات و110 طائرات نقلت وفود رسمية وتضامنية متنوعة.