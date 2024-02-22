وزير البترول: نستهدف الوصول لحصة تصدير 8% من الهيدروجين الأخضر بحلول 2040

صرح الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن مصر تسعى لتحقيق خطة طموحة للوصول بحصة صادرات الهيدروجين الأخضر من 6 إلى 8% من السوق العالمي بحلول عام 2040.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن هذه الخطة تأتي في ضوء الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، ابتداءً من مؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، موضحا أن هذه الاتفاقيات تعكس رغبة قوية من الشركات العالمية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأكد أن الدولة تدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وتوفر فرصًا كبيرة للصناعة المحلية بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، إيمانًا منها بأن الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل، مضيفا أن مصر تبذل جهودًا أخرى كبيرة للاستفادة من طاقة الرياح والشمس؛ لتوفير طاقة نظيفة لدعم هذا القطاع.

وأشار إلى تدشين الدولة ممثلة في «المجلس القومي الأعلى للهيدروجين» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم جميع الوزراء المعنيين بهذا النشاط، بالإضافة إلى الهيئات المختصة مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بموقع متميز وحوافز استثمارية جاذبة.

ونوه وزير البترول، بأن الهيدروجين الأخضر سيكون في يوم من الأيام بمتناول الأسواق، مؤكد أن مصر تسعى لأن يكون لها دور ريادي في هذا المجال الواعد.