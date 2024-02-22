ألمانيا والتشيك تتباحثان بشأن عملية تبادل دائري جديدة لتزويد أوكرانيا بدبابات

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أعلنت التشيك، أنها تجري مباحثات مع ألمانيا بشأن ما يسمى بـ"التبادل الدائري" مرة أخرى من أجل إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، عن هذا العرض من برلين بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء.

وقال فيالا: "سوف يمكننا ذلك من الحد من اعتمادنا على التكنولوجيا الروسية وتحديث جيشنا".

ووفقا للتصريحات، من الممكن أن توفر ألمانيا مزيدا من الدبابات المقاتلة من طراز "ليوبارد 2 إيه 4" في إطار التبادل الجديد.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يتعلق الأمر في هذا التبادل الدائري بدبابات تم شراؤها من سويسرا، وليس مسموحا تسليمها لأوكرانيا وفقا لما هو متفق عليه تعاقديا.

وفي المقابل، ستقوم التشيك بتسليم مزيد من الدبابات سوفيتية الصنع من طراز "تي-72" من مخزونها لأوكرانيا.

ووفقا لما هو معروف حاليا، قامت براغ بتسليم أوكرانيا 62 دبابة و131 ناقلة جند مدرعة و6 مروحيات و16 نظام دفاع جوي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين.

وحصلت التشيك من ألمانيا في أول تبادل دائري لأجل أوكرانيا على 14 دبابة من طراز "ليوبارد -2إيه4" كتعويض على ما سلمته من مخزونها الخاص لأوكرانيا.