جريفيث يدعو قادة مجموعة العشرين لإنهاء الحرب في غزة

دعا منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث وزراء خارجية مجموعة العشرين المتقدمة والاقتصادات الناشئة إلى العمل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وناشد جريفيث في مقال رأي نشر على موقع قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها: "لديكم القدرة على إحداث فارق. استخدموها. صمتكم وعدم تحرككم لن يؤدي إلا إلى إلقاء المزيد من النساء والأطفال في المقابر المفتوحة في غزة".

وقال إن المنظمات الإنسانية تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين التي لا حد لها.

ويواصل وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

وقال جريفيث: "لقد كنا نناشد إسرائيل، كقوة احتلال في غزة، لتسهيل إيصال المساعدات، ولكن دون نتائج كافية أو مفيدة".

وتابع: "لقد دعونا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن - ولكن دون نتائج كافية أو مفيدة. لقد دعونا الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان دون نتائج كافية أو مفيدة".

وحث جريفيث وزراء خارجية مجموعة العشرين على "استخدام نفوذكم لإنهاء هذه الحرب وإنقاذ شعب غزة". وكان مقال الرأي قد نشر في السابق في صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية.