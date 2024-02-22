والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني تقول إنها رأت جثته

سمحت السلطات الروسية لوالدة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن روسي، برؤية جثة نجلها بعد أيام من الانتظار.

وقالت لودميلا نافالنايا في مقطع مصور تم نشره عبر الإنترنت اليوم الخميس إنها رأث جثة ابنها في المشرحة لكنها لم تتسلمها.

وبحسب السلطات الروسية، توفي نافالني يوم الجمعة الماضي في معسكر سجن في سيبيريا. ومنذ ذلك الحين، تسعى والدته إلى استعادة جثته.

وطالبت مجددا في المقطع المصور بأن يتم تسليم الجثة لها كي تتمكن من دفنه. واتهمت موسكو بالرغبة في دفن نافالني سرا.

وذكرت تقارير أن السياسي، الذي ضعف بعدما تم تسميمه في 2020 وجراء فترات دخوله المتكررة للحبس الانفرادي في المعسكر، سقط أرضا خلال فترة التريض في ساحة السجن في ظروف طقس وصلت فيها الحرارة إلى درجة التجمد، وتوفي برغم محاولات إنعاشه. وكان يبلغ من العمر 47 عاما. ولم يتضح سبب وفاته.