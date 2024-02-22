مصدر فلسطيني: القوات الإسرائيلية تفشل في التقدم باتجاه جنوبي غزة

أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية من مدينة غزة، أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل لليوم الثالث على التوالي في التقدم باتجاه عمق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة".

وقال المصدر، في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنّ "جيش الاحتلال يستخدم في هجومه على الحي أكثر من 70 آلية ما بين دبابة ومدرعة وجرافة، إضافة إلى فصيل مشاة مدرع يتألف من نحو 500 جندي".

وأضاف أنّ "المقاومة تستخدم سلاحي القنص والعبوات الجانبية بفعالية عالية، إلى جانب الأسلحة المضادة للدروع"، لافتا إلى أنّ "المئات من المواطنين ما زالوا في مساكنهم، ورفضوا الانصياع لأوامر الإخلاء، رغم الغارات الكثيفة ليلاً والقصف المدفعي العنيف".

وتابع المصدر أنّ "جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من إجلاء الشهداء والجرحى، سواء في البيوت أو في الشوارع".