مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم

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قال مدير هيئة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين، إن شخصا لقي حتفه إثر إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بين القول إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم اثنان حالتهم خطيرة.