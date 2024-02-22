 مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم

تل آبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:10 ص

قال مدير هيئة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين، إن شخصا لقي حتفه إثر إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بين القول إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم اثنان حالتهم خطيرة.


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