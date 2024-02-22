الآثار السلبية للمشكلة السكانية ندوة بإعلام زفتى

عقد مجمع إعلام زفتى، ندوة إعلامية بالتعاون مع مجلس المدينة بزفتى، تحت عنوان: "الآثار السلبية للمشكلة السكانية" بقاعة مجلس المدينة.

وتحدث الدكتور مصطفى محمود إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط، عن الموقع المتميز لمصر فهي في قلب الوطن العربي ويبلغ سكانها 105 ملايين نسمة، فضلاً عن حوالي 9 ملايين نسمة من المصريين العاملين بالخارج، حيث تحتل مصر مقدمة الدول العربية في عدد السكان بنسبة 28% من إجمالي عدد السكان.

وتطرق الدكتور مصطفى، لأسباب المشكلة السكانية وعلى رأسها الخلل وعدم التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، كما أكدت ذلك نظرية "مالتس"، والتطور الكبير في تقديم الخدمات الصحية مما يؤدى إلى قلة عدد الوفيات، والخلل في توزيع عدد السكان على مساحة الأرض حيث يتركز عدد السكان في مصر على 7% فقط من المساحة الكلية لمصر.

ثم عرض المحاضر التداعيات السلبية للمشكلة من بينها البطالة وعمالة الأطفال وتفشي الجريمة وزيادة الهجرة من القرى والصعيد إلى المدن الكبرى باحثين عن مصادر الرزق، والذي أدى إلى ظهور المناطق العشوائية وقلة وسوء الخدمات المقدمة سواء كانت اجتماعية أو صحية أو تعليمية .

وقال إن كل ما تقدم يؤدي إلى خفض معدلات التنمية بشكل عام.

وأشار الدكتور مصطفى، إلى أن الخروج من تلك الأزمة المزمنة لا يقع على عاتق الدولة وحدها ولكن لابد من تضافر الجهود مع المواطن، من خلال التوعية الإعلامية الجادة والهادفة، عن طريق علماء النفس والاجتماع والدين ووضع الخطط الاستراتيجية لمحاربة الفقر والبطالة والاستخدام الأمثل للموارد والتركيز على التصنيع وعدم تصدير المنتجات الأولية والخامات بل تصنيعها حتى تفتح بابا لفرص العمل وبالتالي تصدير المنتج من التصنيع لزيادة الدخل من التصدير.

وفي النهاية، تم وضع عدد من التوصيات منها التركيز على الدور الهام والحيوي؛ لتنظيم الأسرة في تحقيق ورفع معدلات تنمية عالية.