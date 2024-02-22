الدقهلية تحتل المركز الثاني بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لأبناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية.

وقال المحافظ إن الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية حصلت على المركز الثاني بين المحافظات بعدد مشروعات 156 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.9 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتي شهر فبراير الحالي 2024.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار اليها شملت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.