مجموعة أوكرانية تعتزم اللجوء للمحكمة لعرض صور الحرب على واجهة سفارة روسيا في برلين

تعتزم مجموعة تضامن أوكرانية، للجوء إلى المحكمة بسبب حظر عرض مقاطع فيديو عن الحرب على واجهة السفارة الروسية في برلين.

وترى مجموعة فيتشه، أن الحظر المفروض على عرض مقاطع الفيديو على واجهة السفارة في إطار احتجاج في برلين ينتهك حريتهم في التعبير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن محامي المجموعة، باتريك هاينمان، اليوم الخميس.

وقال هاينمان، إن المجموعة تعتزم التقدم بطعن عاجل لدى المحكمة الدستورية الألمانية.

وكانت محكمة استئناف في برلين قد أيدت الحظر، لكن هاينمان قال إن قرار المحكمة فشل في مراعاة حقوق سياسية أساسية مثل حرية التجمع.

ورأت محكمة برلين أن خطط مجموعة المناصرة الأوكرانية لعرض صور على مبنى السفارة الروسية تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي تجاه حماية سلام وكرامة البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

واستشهدت المحكمة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ومن المستهدف أن تكون عروض الفيديو جزءا من المظاهرات العديدة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمقرر تنظيمها في أنحاء ألمانيا يوم السبت، في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب.