 الملا: بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تجربة رائدة في تسويق المناطق البترولية - بوابة الشروق
الخميس 22 فبراير 2024 11:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الملا: بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تجربة رائدة في تسويق المناطق البترولية

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
محمد شعبان
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 10:39 م

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر قدمت تجربة رائدة في تسويق المناطق البترولية من خلال تدشين منظومة «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج»، وهي المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن المنظومة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالمناطق المطروحة للمزايدات، بما في ذلك البيانات الجيولوجية، مما يسمح للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بالاطلاع على هذه المعلومات بسهولة ويسر.

وأضاف أن المنظومة توفر أيضًا إمكانية دفع الرسوم والاشتراكات بطريقة آلية، مما يساعد على تسريع عملية الترسية للمزايدات، فضلا عن جذب شركات جديدة للاستثمار في مصر لم تكن الوزارة قادرة على الوصول إليها سابقًا.

وأوضح أن التحول الرقمي هو نهج استراتيجي تتبعه وزارة البترول منذ عام 2016؛ بهدف تطوير وتحديث جميع قطاعات الوزارة، ابتداءً من عمليات استخراج البترول وصولا إلى بيعه في محطات الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة تطبق حاليًا أنظمة رقمية متقدمة تمكنها من متابعة جميع مراحل الإنتاج والتوزيع مما يسمح بمعرفة الكميات المنتجة والمبيعة والمخزنة بدقة بفضل استخدام التكنولوجيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك