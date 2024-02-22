تركيا تبقي على معدل الفائدة عند 45%

أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس، على معدل الفائدة عند 45%، فيما تعد أول توقف عن رفع معدل الفائدة خلال سلسلة من عمليات رفع المعدل منذ يونيو الماضي.

وكان البنك قد رفع معدل الفائدة من 8.5% إلى 45% ما بين يونيو وكانون يناير الماضيين، من أجل مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية " الليرة".

وقال البنك في بيان بعد اجتماع خاص بالسياسة النقدية اليوم الخميس، إن البنك المركزي سيستأنف التشديد النقدي في حال "حدوث تدهور الكبير ودائم في توقعات التضخم".

ويعد هذا الاجتماع الأول بقيادة محافظ البنك المركزي الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه مطلع هذا الشهر خلفا لجاي اركان.

وكانت البيانات الحكومية قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 86ر64% خلال يناير الماضي.