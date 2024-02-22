معارض روسي يتجه لاستئناف حكما قضائيا لإعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أعلن السياسي الروسي المعارض، بوريس نادجدين، أنه سيستأنف حكم المحكمة العليا في محاولة لإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ناديجدين، المعروف بانتقاده للحرب ضد أوكرانيا في منشور على قناته عبر تليجرام، مساء أمس، "سوف أستأنف الحكم خلال خمسة أيام".

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ترشح ناديجدين، قبل أسبوعين، بسبب مزاعم أن بعض توقيعات أنصاره على أوراق ترشحه كانت خاطئة. وأيدت المحكمة العليا فيما بعد القرار.

ولم يتم نشر أسباب قرار المحكمة العليا بعد، لكن القرار كان متوقعا. وكان القضاة قد رفضوا في السابق استئنافين آخرين قدمهما ناديجدين البالغ من العمر 60 عاما بشأن مشاكل فنية. كما قدم ناديجدين استئنافا ضد ذلك.

ومن المقرر عقد الانتخابات في مارس المقبل، فيما من المتوقع على نطاق واسع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يعاد انتخابه مجددا لست سنوات أخرى.