مندوب أمريكيا بمجلس الأمن: نعمل ليلا ونهارا مع مصر وقطر للتوصل إلى نتائج إيجابية في مفاوضات الأسرى

قال مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن روبرت وود، إن بلاده تعمل ليلًا ونهارًا مع مصر وقطر للتوصل إلى نتائج إيجابية في مفاوضات الأسرى.



وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أنّ هذه الجهود تستهدف عودة الأسرى إلى منازلهم ووقف القتال لمدة ستة أسابيع.



وعبر عن قلق بلاده إزاء الفلسطينيين في مدينة رفح، موضحًا أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضحا لإسرائيل أنه في ظل الظروف الحالية فأي عملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح ستحلق الضرر بالمدنيين وستؤدي إلى النزوح إلى دول مجاورة.



وذكر أن هذا الأمر سيكون له تأثير على السلم والأمن الدوليين، موضحًا أنّ مثل هذا النوع من العمليات البرية لا يجب أن يتم في ظل هذه الظروف.



وشدد على أن إسرائيل لا ينبغي أن تبدأ عملية، ستؤدي إلى زيادة المعاناة الإنسانية في غياب خطة ناجعة لحماية المدنيين.



وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت يوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على غزة.



وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.